المشهد اليمني الأول/

دعا الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا الشعب اليمني إلى مقاطعة البضائع السعودية والإماراتية والخليجية، معتبرا المقاطعة برنامجا عمليا مفيدا يمثل فرصة إضافية لمواجهة قوى العدوان، خاصة السعودية التي تعاني حاليا أزمة وضائقة مالية جراء ابتزاز أمريكا لها.

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة الساحات اليمنية مؤخرا دعا الحوثي الشعب اليمني إلى مقاطعة البضائع السعودية والإماراتية والخليجية من الكماليات والأشياء التي يمكن الاستغناء عنها، قائلا: إن العدو ومرتزقته يسحبون العملة اليمنية إلى المناطق المحتلة ويشترون تلك البضائع الخليجية غير الضرورية، مما ينعكس سلبا على معيشة الشعب، ويفاقم من مشكلة شح سيولة العملة اليمنية.

كما دعا رئيس اللجنة الثورية العليا حكومة الإنقاذ الوطني إلى إصدار قرار مؤقت يقضي بمنع أي واردات سعودية أو خليجية لليمن خصوصا في ظل العدوان، باعتبار أن السعودية والدول الخليجية قصفت مصانع الشعب اليمني من أجل أن تزداد البطالة، وفاقمت آثار محاصرته اقتصاديا.

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