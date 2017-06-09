المشهد اليمني الأول/

النشرة العسكرية ليوم الخميس 13 رمضان 1438 هـ الموافق 8_6_2017م

#ما_وراء_الحدود …

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إحراق مخزن أسلحة جوار رقابة الحمر أصاب المخزن بشكل مباشر… كما دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية أكثر من ستة مواقع عسكرية سعودية مخلفاً خسائر مادية وبشرية في صفوف العدو .. فيما تمكنت وحدة القناصة من قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع المعريضة وفي تبة الضبرة وفي موقع الفريضة.

#صنعاء ..

تمكنت وحدة الدفاع الجوي من إصابة طائرة إف ١٦ تابعة لقوى العدوان فوق العاصمة صنعاء بصاروخ أرض جو.

#ميدي …

لقي ستة جنود سودانيين مصرعهم وإصابة آخرين فجر اليوم في صحراء ميدي على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية.. كما تمكنت وحدة الدفاع الجوي من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان في ميدي.. فيما تم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ساحل وشمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية

#تعز …

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه جنوب غرب العمري وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.. كما تمكن الأبطال من تدمير آلية وإعطاب أخرى لمرتزقة العدوان شمال منطقة يختل في مديرية المخاء.. فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أحد مواقع المرتزقة في مديرية موزع.

#الجوف …

لقي القيادي المرتزق “حميد سعيد النوفي” والمرتزق “محمد متعب النوفي” مصرعهما على أيدي أبطال الجيش واللجان في معسكر السلان.. كما لقي إثنان من مرتزقة العدوان مصرعهم في معسكر السلان.

#الضالع ..

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبة مواقع المرتزقة في منطقة يعيس في مريس .

#مأرب …

تمكن الأبطال من تدمير طقم عسكري تابع للمنافقين بقذيفة بي 10 في تبة المطار بمديرية صرواح.. فيما دكت المدفعية مواقع المرتزقة في مديرية صرواح.

#لحج …

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إحباط محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة القبيطة ومصرع وجرح عدد من المنافقين في العملية… كما دكت المدفعية تجمعاً لمرتزقة العدوان في كرش.

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