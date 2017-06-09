المشهد اليمني الأول/

إرتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجزرة جديدة في الساعات الأولى من فجر الجمعة 9 يونيو 2017م، بإستهداف منزل أحد المواطنين في صنعاء.

مصدر محلي قال أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على منزل أحد المواطنين في حي سكني بمنطقة الخمسين بجانب جامع السويد جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار المصدر إلى إستشهاد عدد من أسرة “رشاد محمد المهدي” الكائن بحارة القوبري بحي الخمسين جنوب العاصمة صنعاء.



ولفت المصدر ان الغارة ادت الى استشهاد طفلين وامرأة في حين لا يزال هناك 3 تحت انقاض المنزل.. واشار الى ان فرق الانقاذ ما زالت تواصل عملية البحث واخراج الثلاثة المفقودين.

ووصلت جثتا الشهيدين الطفلين أحمد واخته إلى مشفى الأصبحي في العاصمة اليمنية صنعاء.



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