المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة من دك أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواقع العدو السعودي وأزلامه المنافقين جنوب الموسم في جيزان المحتلة.

وأظهرت المشاهد لحظات إطلاق صاروخين من طراز زلزال2 على تجمعات الجيش السعودي جنوب الموسم في جيزان.

وكان قد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إحراق مخزن أسلحة جوار رقابة الحمر أصاب المخزن بشكل مباشر… كما دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية أكثر من ستة مواقع عسكرية سعودية مخلفاً خسائر مادية وبشرية في صفوف العدو .

فيما تمكنت وحدة القناصة من قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع المعريضة وفي تبة الضبرة وفي موقع الفريضة.

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