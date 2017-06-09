المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة من دك تجمعات الجيش السعودي جنوب الموسم في جيزان .

وأظهرت المشاهد إطلاق 4 صواريخ من نوع غراد على تجمعات الجيش السعودي جنوب الموسم في جيزان .

وكان قد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إحراق مخزن أسلحة جوار رقابة الحمر أصاب المخزن بشكل مباشر… كما دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية أكثر من ستة مواقع عسكرية سعودية مخلفاً خسائر مادية وبشرية في صفوف العدو .

فيما تمكنت وحدة القناصة من قنص ثلاثة جنود سعوديين في موقع المعريضة وفي تبة الضبرة وفي موقع الفريضة.

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