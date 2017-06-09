المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي، مشاهد لتنفيذ وحدات قتالية مناورة عسكرية بإسم الشهيد المدرب عبدالوهاب الآنسي .

وتحاكي المناورة اقتحامات مواقع العدو والالتحام المباشر وسط سلسة جبلية كما تحاكي عمليات السيطرة على المواقع.

المناورة التي أطلق عليها مناورة الشهيد عبد الوهاب الآنسي، تترجم مباغتة العدو والالتحام المباشر واستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة وقوات عسكرية فردية تزحف باتجاه تمركز العدو وسط غابة كثيفة من الأشجار.

وتحاكي المناورة اقتحام متعدد لتجمعات ومتارس العدو والاقتحام المباشر مع التجمعات العسكرية المضادة.

كما تحاكي السيطرة النارية وكيفية نقل المصابين من وسط ساحة المعركة.

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