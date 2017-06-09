المشهد اليمني الأول/

في مجزرة جديدة لطيران العدوان الإرهابي أستشهد أربعة أشخاص بينهم طفلين وأمهم وأصيب أخرون إثر غارة جوية شنها طيران العدوان الإرهابي واستهدفت منزلاً في بيت بوس بحي الخمسين وسط العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر أن غارة جوية لطيران التحالف الإرهابي استهدفت منزل محمد رشاد المهدي في شارع الخمسين العاصمة صنعاء ما أدى الى اصابة الأب واستشهاد الزوجة وامها وطفلين واصابة أربعة أشخاص آخرين .

وقد أستشهد كلا من :

– علياء رشاد المهدي 12 سنة

– أحمد رشاد المهدي 3 سنوات

– جيهان رشاد المهدي 16 سنة

– دولة الديلمي (الأم) 40 عام

فيما أصيب كلا من :

– رشاد المهدي (صاحب المنزل) 39 عام

– والدته ملوك قائد هادي 70 عام

– وردة هادي 35 عام

– الطفل صادق مسعود الشامي 11 عام

كما أدت الغارة إلى تدمير وتضرر المنازل المجاورة في حارة القوبري في منطقة الخمسين جنوب العاصمة.

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