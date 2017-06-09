المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد من داخل القصر الجمهوري في محافظة #تعز.

وتظهر المشاهد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يتجولون في القصر الجمهوري داحضين مزاعم أبواق اعلام العدوان بسيطرة مرتزقتهم على القصر الجمهوري والمناطق المجاورة له.

في السياق تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد زحف للمنافقين باتجاه مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات والقصر الجمهوري وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين…

هذا وقد لقي القيادي المرتزق “عبدالملك الحدي” والقيادي المرتزق “عبود النعماني” مصرعهما أثناء كسر زحفهم بإتجاه معسكر التشريفات.. فيما أصيب قائد الجبهة الشرقية المعين من قوى العدو المدعو “توفيق عبدالملك” على أيدي أبطال الجيش واللجان قبالة مدرسة محمد على عثمان بصالة.

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