المشهد اليمني الأول/

كشف الديوان الملكي السعودي، الجمعة، عن دعمه للداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي “ماديا ومعنويا”، مشيرا الى أن القرضاوي “كفرنا وأجاز استهدافنا”.

وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، إن “يوسف القرضاوي أكرمته السعودية وأخذ من حكامها الدعم المادي والمعنوي فكان الجزاء أن كفرنا وأجاز استهدافنا”، وهذا اعتراف بأن نظام ال سعود دعم هذا الشخص “الداعية” وجعله في موقع يوجه فيه الخطابات والتوجيهات والفتاوى للمسلمين فيما يعتبره اليوم متطرفاً وارهابياً.