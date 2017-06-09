المشهد اليمني الأول/

أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية الشيخ يوسف القرضاوي في مجمع الفقه الإسلامي إثر تصنيفه على “قوائم الإرهاب” الصادرة من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.

وجاء في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، أنه “بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في: “المجمع الفقهي الإسلامي”.

والقرضاوي، داعية مصري الأصل يعيش في قطر ومقرب من دائرة صنع القرار فيها، وتوجه اليه اصابع الاتهام بأنه صاحب تاريخ طويل من التحريض على العنف، وحث الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة، وأصداره فتاوى تبرر وتجيز التفجيرات الانتحارية.

وصنفت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أفرادا وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب المحظورة في بيان مشترك أصدرته تلك الدول فجر الجمعة.

وتضمن البيان الذي أصدرته الدول الأربع، قائمة بمؤسسات وكيانات قطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، بحسب البيان.

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