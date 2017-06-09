المشهد اليمني الأول/

كشف موقع “ديفينس نيوز” الأمريكي عن قائمة الأسلحة التي تنوي امريكا بيعها للسعودية بموجب صفقة الاسلحة الضخمة التي وقعها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الرياض قبل أيام.

ونشر موقع الامريكي قائمة الطلبيات السعودية في إطار صفقة السلاح الضخمة مع واشنطن والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، مشيرا الى أنه حصل على نسخة من وثيقة تابعة للبيت الأبيض

وأوضح الموقع أن مضمون الوثيقة يؤكد أن مبلغ الـ 110 مليارات دولار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض يومي 20 و21 مايو/أيار الماضي، يأتي بمثابة التكهن، لأن تفاصيل الصفقة ستخضع لتغييرات على الأرجح في سياق تمرير الصفقة عبر الكونغرس.

وأشار الموقع إلى أن الجزء الأكبر من المبلغ – 84.8 مليار دولار، يتعلق بـ”المبيعات المحتملة“، أي المواد المقترحة في “مذكرات النوايا” التي قدمها فريق ترامب إلى السعوديين خلال زيارته إلى الرياض.

ومن أهم أنواع الأسلحة المذكورة في الوثيقة، أشار الموقع إلى:

13.5 مليار دولار لشراء 7 بطاريات من صواريخ “ثاد” مع تواريخ التسليم في 2023-2026

4.46 مليار دولار لشراء 104 آلاف ذخيرة “جو-أرض” من 5 أنواع (GBU 31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38 )

مليار دولار لتطوير بطاريات “باتريوت” التي يملكها الجيش السعودي، وذلك في الفترة 2018-2027

مليارا دولار لشراء 4 طائرات جديدة لم يتم تحديد نوعها، لكن الحديث يدور عن “منظومة تكتيكية استطلاعية – طائرة شبيهة بـ منظومة JSTARS المستخدمة حاليا في الجيش الأمريكي.

5.8 مليار دولار لشراء 3 طائرات جديدة من طراز ” KC-130J” و 20 طائرة من طراز ” C-130J” مع خدمات الصيانة حتى عام 2026. وستبدأ التوريدات في عام 2022

6.25 مليار دولار لخدمات صيانة مدتها 8 سنوات للأسطول السعودي من مقاتلات “إف-15“

مليارا دولار لعدد غير محدد من زوارق ” MK-VI”. وموعد التسليم غير معروف حتى الآن.

6 مليارات دولار مقابل 4 فرقاطات من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن” مع مواعيد التسليم في 2025-2028

2.35 مليار دولار لتحديث 400 عربة قتالية من طراز ” Bradley” الموجودة في قبضة الجيش السعودي إضافة إلى 1.35 مليار دولار لشراء 213 عربة جديدة.

1.5 مليار دولار لشراء 180 مدفع هاوتزر مع تواريخ التسليم في 2019-2022

18 مليار دولار لشراء منظومات C4I وتكاملها دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة هذه المنظومات أو موعد تسليمها. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح C4I يستخدم في الجيش الأمريكي في إشارة إلى “منظومات القيادة والرقابة والاتصالات والحواسيب والاستطلاع“

كما تشير الوثيقة إلى تعزيز القدرات الفضائية للسعودية، عن طريق تزويدها بـ”قمرين للاستشعار عن بعد” بقيمة 800 مليون دولار ومنظومات فضائية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار.

كما تضم قائمة المشتريات نوعين من المروحيات المنتجة من قبل “لوكهيد مارتن”: 15 مروحية MH-60R Seahawk (مليارا دولار) و30 مروحية إنقاذ “UH-60” (1.8 مليار دولار)

وفي هذا السياق، عبر عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن استعدادهم لمعارضة أجزاء من الصفقة المقترحة. وعلى سبيل المثال، قال بين كاردين، كبير أعضاء الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، إنه سيصوت ضد بيع ذخيرة ذكية بقيمة 510 مليون دولار للسعودية، باعتبار أن هذا النوع من الذخيرة سبق أن تم استخدامها في الحرب باليمن.

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