بطل أولمبي سعودي يهدد سلطنة عمان وينعتها بالسرطان الواجب بتره

وقال “النخلي” في رده على أحد العمانيين الذي أبدى تأييده لإرسال قوات تركية إلى قطر بعد أن أقر البرلمان ذلك مهددا:” بعد الإنتهاء من قطر الدور باذن الله عليكم كل سرطان في الامة يحب بتره”.

يشار إلى أن كثير من السعوديين يوجهون اتهامات لسلطنة عمان بسبب أو بدون، مستنكرين تعاونها مع بعض الدول ومطالبين بان تسير في ركبهم، وهو ما يتعارض مع السياسة الحيادية الحكيمة للسلطنة وسلطانها قابوس بن سعيد الذي يرفض وبشكل قاطع سياسة المحاور، مشددا على أن عمان صديقة لجميع دول العالم.