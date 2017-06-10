المشهد اليمني الأول/

بسم الله الرحمن الرحيم

مقتربين من الخواتم المباركة إن شاء الله لشهر رمضان اهنئكم بالشهر المبارك واهنئكم بالخواتم ومن الصدف أني أجي إلى مقر اللجنة الدائمة وانتم مجتمعين لقيادات المؤتمرية في جامعة صنعاء اجتماع تنظيمي فهذه مناسبة جيدة وأحب أن اتحدث معكم باختصار اوجه الشكر لقيادة المؤتمر ممثلة في الامانة العامة ولقيادة فروع المؤتمر في كل المحافظات والجامعات وأنا اشاهد عبر قناة اليمن اليوم والمؤتمر كخلية نحل يعمل في الميدان وهذا هو ما كنا نتمنى من وقت مبكر التواصل للقواعد واكتساب العضوية للمؤتمر الشعبي العام في تصوري أن هذا الشهر المبارك كان عمل تنظيمي رائع جدا فأوجه من خلال جامعة صنعاء القيادات المؤتمرية إلى كل الجامعات والى كل الفروع في المحافظات فأنا أشاهد المحافظات بشكل جيد وخلوني أخص بالذكر محافظة المحويت وأب والبيضاء وأمانة العاصمة والحديدة وحجة وذمار.

أنا أشوف حركة نشطة في المديرية وهذا هو التواصل الحقيقي مع الناس، صحيح فيه هموم كبيرة ولا تستطيعوا أن تعالجوها وليس القرار بأيديكم في قيادة المؤتمر الشعبي العام في الامانة العامة او في غيرها ولكن تواصلكم مع اخوانكم وقواعدكم وانصاركم يخفف من الالم ويخفف من المعاناة الذي يعانيها المواطن اليمني بشكل عام مش المؤتمري من جراء هذا الحصار الظالم والجائر على شعبنا الذي ليس له أي سبب إما خورة يوجهوا رسائلهم من خلال تدمير الشعب اليمني وقتل اطفاله ونسائه رسائل إلى اماكن أخرى والذي يأمروا بتوجيه الرسائل هم المستفيدين لحلب هذه البقرة الحلوب ، ولكن صمودكم وثباتكم في الميدان أطفالاً ونساء وشيوخ ومقاتلين هذا سيفشل هذه المؤامرات لقد تحدثت في وقت مبكر في بداية العدوان ستتغير المعادلة في المنطقة وستتغير وستتغير وبدأت في التغيير المعادلة الحقيقية في المنطقة وكل واحد سيدفع الثمن صحيح أنتوا ما عندكم مال تدفعوا ثمن، لكن غيركم يدفعوا المال وانتوا تدفعوا الدماء وتدفعوا أرواحكم واطفالكم و مقدراتكم ومؤسساتكم ومساكنكم وجامعاتكم ومدارسكم وطرقكم وجسوركم والجسور أنتم بتدفعوا الثمن نعم ثمن من عرقكم ، من كدكم من اغترابكم في الخارج من اموالكم التي استحصلتم عليها من عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب نعم ما كناش على ابوابهم شحاتين ولا نقبل على أنفسنا أن نكون شحاتين ، أولئك النفر من أبناء جلدتنا من أبناء جلدتنا المتسولين على أبوابهم عيب عليكم استحوا روحوا وأكلوا مثلما بنأكل وعانوا مثلما بنعاني تعالوا نتصالح معاكم تعالوا هنا اجلسوا معانا انتوا شجعان انتوا جبناء انتوا جبناء بملابسكم ببطونكم المنفوخة أنتم جبناء جبناء ولا تستحوا تطلعوا على شاشات التلفزيون وتتحدثوا عن الا نقلابيين وما الانقلابين وصالح المشارك للانقلابيين انتوا تركتوا السلطة يا جبناء هربتوا هربتوا ما حدش هربكم ما بش حاجة اسمها انقلابيين انتم هربتم و سلمتوا السلطة حدث فراغ سياسي واداري وثقافي واجتماعي في البلد فجوا أنصار الله ومن ساندهم ونحن من المساندين لهم للحفاظ على مؤسسات الدولة.

تعالوا نتصالح إذا بأيديكم قرار مش بأيديكم القرار بأيدي الاشقاء في السعودية ونقولها وللمرة العشرين والالف مش بأيديكم أنتم عبارة عن متسولين يا عيباه، أنا أشوفكم بطونكم منفوخة استحوا روحوا بيوتكم ايش نسوي ببطونكم، تعالوا معانا وعانوا مثلما نعاني تعالوا نصالح معاكم قتلتوا فينا نعم، دمرتم مساكنا نعم، نتصالح معاكم أنتم غير سبب إحداثيات ومعلومات فلان مؤتمري فلان مش مؤتمري فلان ضدكم فلان مش ضدكم انتوا عبارة عن منافقين تتسولون باب اللجنة الخاصة وعلى أبواب الفنادق والقصور تعالوا إذا انتوا من أصول همدان ومن أصول حمير ومن أصول سبأ ومن أصول حاشد وبكيل من مذحج تعالوا عيب عليكم تتسولوا، شوفوا الشعب اليمني باقي كم أنتوا كم عددكم أنا أدي لكم إحصائية لا يزيد عددهم عن مائتين شخص واحد هؤلاء ما يسموا النخبة نخبة المرتزقة، كل شي فيه، نخب المثقفين نخب السياسيين نخب الاطباء نخب المحامين نخب الاعلاميين أنتم نخب الارتزاق استحوا تعالوا معانا اكلوا معانا انا معي ستين مليار أصرف عليكم، يخرب بيتكم ويخرب بيت الذي قال معي ستين مليار أنا لو معي ستين مليار لقلبت المنطقة رأسا على عقب نعم فيه رجال صنعوا التاريخ عبد الناصر هؤلاء قادة عرب قادة عرب قادة عرب من أنتم.

البلدان والعالم كله تاريخ أيش عيكون تاريخكم أن انتم تدوا احداثيات مساكن صالح ومزارعه والجامعة والجسر وبيت القاضي ربيد وبيت فلان وبيت فلان والجامعة الفلانية هذا تاريخكم مش تاريخ، فأنا احث الاخوان في جامعة صنعاء القيادات المؤتمرية التواصل التواصل واحسنتوا ما عملتوا في هذه الفترة وأحسن ما عملت قيادة المؤتمر واقول قيادة المؤتمر الامانة العامة وقيادة المؤتمر في المحافظة وقيادة المؤتمر في الجامعة وقيادة المؤتمر في المديرية وقيادة المؤتمر في الحي هذه كلها قيادات مؤتمرية لا فرق بين عضو في المؤتمر الشعبي العام في المديرية أو في الحي وبين علي عبد الله صالح كعضو في المؤتمر الشعبي العام ككل الاعضاء في المؤتمر الشعبي العام نبني هذا التنظيم السياسي الرائد من أجل بناء الوطن مش بناء انفسنا مش من أجل الكسب الرخيص مش من الاستيلاء على الحق العام مش من أجل السطو على اراضي الناس مش السطو على الشركات مش السطو على البنوك نحن نتصدى له من يخربون الوطن نحن نتصدى لهم أينما كانوا في الداخل وإلا في الخارج وأقول الذي بيخربوا في الداخل احترموا انفسكم البلد بحاجة إلى توحيد الصف ومواجهة العدوان والكف عن النهب والسرق والسلب والمكايدات السياسية كفوا عن أذائكم كفوا هؤلاء الاعلاميين الذي لا يستحوا والذي بيحسبوا أنهم اعلاميين كفوا عن أذائكم وبذائتكم ووقاحتكم كفوا.

تحياتي لكم جميعاً وخواتم مباركة، وانا مسرور مسرور رغم أن الأمين العام قال أن فيه هناك بعض القضايا عتعالج نعالجها كلها ونحن مسئولين كلنا نعالج كل السلبيات نعالج كل السلبيات وهذه مسئوليتنا جميعا شكرا لكم على تفاعلكم وعلى حماسكم في جامعة صنعاء كم سلبيات في البلد سنعالجها، شكراً لكم.

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