المشهد اليمني الأول | مقالات

هل تابعت وسمعت محاضرة السيد القائد بقلم/طه الحملي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان ظهر السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في محاضرة رمضانية هي متعلقة بالتقوى وموضوعها الرقابة الإلهية هذه المحاضرة هي من اعظم المحاضرات في هذا الشهر وكلها عظيمة تسمو وتزكوا بالمؤمنين والصادقين وليفهم الإنسان المؤمن انه في هذه الدنيا مع كل ما سخره الله له وميزه ومنحه مدارك حمله مسؤولية وهذه المسؤولية انت وانا والجميع رجالا ونساء نخضع لرقابة الله جل في علاه’

-أكثر ما يضر بنا هي حالة الغفلة بيتعامل الإنسان كأنه متروك وهذا غير صحيح انت لست متروكا في هذه الدنيا كمجاهد وناشط واداري وامني وكل الناس نحن جميعا نخضع لرقابة الله جل في علاه – اليوم يوم الرقابة الإلهية كلمة السيد عبدالملك سلام الله عليه (حول التقوى وما يتعلق بها من دافع وقدرة ونتائج احسب رقابة الله) وهذا كل ما يكون واقع الإنسان فيه يبدأ من دافع نفسي او فطري او ايماني هو دافع لك تتحرك بموقف ، وايضا قدرة وتختلف قدرة كل انسان ولكن امام القدرة البعض قد يظلم او يعصي او يقول ويكتب وينشر او يفعل او يجرم بحدود قدرته والبعض لا يمنعه سوى العجز وايضا النتائج البعض قد يخشى العواقب وما يرده من فعل عمل او موقف هو الخوف مثل الذي يمتنع عن مواجهة العدوان هو يخاف من سطوة الأعداء او يخاف على مصالحه او شخصه فلا يقدم على عمل خوفا والعلاج كما قال السيد عليه السلام بمعنى كلامه ((نحن كبشر في مسؤولياتنا لسنا متروكين علينا رقابة من الله تنفذ الى اعماق نفوسنا هو يعلم ماتكن صدورنا تفكيرك هاجسك اهمامتك يعلمها فأستحي منه (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد)(يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) رقابة الله شاملة في افعالك واقوالك وتفكيرك ومواقفك يجب ان نحسب حسابها ايضا رقابته تصل الى (الم تعلم ان الله يعلم ما في السموات ومافي الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم) معك اينما كنت ومعنا اينما كنا لا يخفى عليه شيء هو الذي صورك وانت في رحم امك انت تخفى عليه وهناك رقابة اخرى هم كشهود!!!!!!

2-رقابة الملائكة (ان عليكم حافظين كراما كاتبين)ملائكة معنا دائما يوثقون بالصوت والصورة وكل شيء توثيق كتابي وتوثيق مرئي الله المستعان مشكلة عندما يكون معك افلام سيئة تخلص منها في الدنيا وايضا شهود اخرين(وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم وابصاركم وأفئدتكم وجلودكم) من كلمة السيد عبدالملك اليوم يجب ان نستشعر رقابة الله في ما نقول وما نفعل ونتوب اليه قبل ان يفتضح الإنسان يوم القيامة ويهوى به في جهنم فلنفهم ايها الإخوة انت كمجاهد او كاتب او في مجلس او في سوق او في اي مكان انت وانا والجميع نخضع لرقابة الله وهذا الذي اذا ادركناه وفهمناه سيصنع في انفسنا تقوى وخوف من الله فمن يعي اهمية الإيمان برقابة الله سيفرمل عن المعاصي واللامبالاة والتجرء وايضا بايجعل الجميع يتحركوا بشكل صحيح في مسؤولياتهم وواقعهم في الحياة …

اتمنى من الجميع ممن لم يشاهدها ان يشاهدها فيها ايمان وعظمة ووعي وهذا مقال كتبته من واقع المسؤولية ومحبة لكم والله ولي الهداية والتوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين

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