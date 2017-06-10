المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة لإسقاط طائرة إستطلاع معادية في ميدي، أسقطها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية .

وأظهرت المشاهد حطام الطائرة الإستطلاعية وكتلتها وهي ساقطة في الأرض تحت أيدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في ميدي بمحافظة حجة .

وكانت قد تمكنت وحدة الدفاع الجوي من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان في ميدي.. فيما تم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ساحل وشمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية.

كما لقي ستة جنود سودانيين مصرعهم وإصابة آخرين في الساعات الماضية بصحراء ميدي على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية.

في السياق أعلن وزير الدفاع السوداني اعتزام بلاده إرسال قوات سودانية جديدة لليمن للمشاركة في العمليات العسكرية لعودة الشرعية وفقاً لالتزامات السودان الإقليمية.

ونقلت صحيفة الصيحة السودانية اليوم عن الوزير الفريق أول علي سالم إن وزارة الدفاع تقوم بالإعداد والتجهيز لإرسال قوات سودانية جديدة إلى اليمن.

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