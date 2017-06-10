المشهد اليمني الأول/

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد زحف لمنافقي العدوان على أطراف نهم واستمر الزحف من الصباح حتى الظهر لليوم الثاني على التوالي.

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول، سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم، بينهم قيادات من الصف الأول.

وأكدت المصادر مصرع قائد لواء العمالقة التابع لهادي العميد حميد التويتي .. وقائد الكتيبة الأولى باللواء 121 المدعو “يحيى سعد المسوري”.. والنقيب المنافق “محمد أبو هادي” ولا زالت جثث أغلبهم في ساحة المعركة مرمية.

وكان قد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد زحف لمنافقي العدوان بإتجاه جبل القرن والصافح والكحل، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم .

وتعد الضربة التي تكبدها العدوان بخسارة قيادات كبيرة من الصف الأول موجعة ومؤثرة على المسرح العملياتي لمعارك نهم، كما تضع المبادرة بأيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية .

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