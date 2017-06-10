المشهد اليمني الأول/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن الكيان الإسرائيلي قريب جدا للتوصل إلى اتفاق تسوية إقليمية مع الدول العربية أكثر من أي وقت مضى.

وأكد ليبرمان خلال مقابلة أجرتها معه القناة العبرية الثانية، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يبذل قصارى جهوده من أجل التوصل للتسوية مع الدول العربية التي وصفقها بالمعتدلة والتي تمهد لتسوية مع الفلسطينيين.

وأعرب ليبرمان عن أمله أن يتحقق ذلك، قائلا: “.آمل أن نتمكن أيضا ستنفذ هذا الخيار، فإسرائيل على مقربة من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى”.

وتطرق وزير الجيش الإسرائيلي، إلى زيارة ترامب الى إسرائيل، ومنطقة الشرق الأوسط وازمة قطر قائلا: “ترامب كما الدول العربية أيقنوا أن العدو ليس دولة إسرائيل التي يمكن أن تكون مفتاحا لحل المشكلة والتسوية”.

وتحدث ليبرمان إلى الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه التسوية والتحديات التي تواجه حكومة نتنياهو بحال شرع بالإجراءات والمفاوضات نحو التسوية الإقليمية والمعارضة التي تبديها أطراف في الائتلاف الحكومي لأي تسوية ومفاوضات، وأكد أنه في حال تم عرض على طاولة الحكومة أي تسوية إقليمية مع الدول العربية المعتدلة والتي تشمل فتح السفارات وتبادل البعث الدبلوماسية وتطوير العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي، فهذا الطرح سيحظى بإجماع وغالبية داخل الكنيست وحتى بالمجتمع الإسرائيلي.

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