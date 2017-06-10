المشهد اليمني الأول/

ذكرت صحيفة “جنك” الباكستانية ان باكستان كتركيا ستقوم بارسال قوات عسكرية على نطاق واسع الى قطر وقد توصلت الى اتفاق مع مسؤوليها بهذا الصدد.

واوردت الصحيفة ان المسؤولين الباكستانيين اعلنوا بانهم يعتزمون ارسال 20 الف عسكري الى قطر لاتخاذ التدابير الامنية اللازمة لحمايتها.

وكان الرئيس التركي قد وقع مع المسؤولين القطريين اتفاقا لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وبناء على هذا الاتفاق تقوم تركيا بنشر قواتها في قاعدة “الريان” العسكرية ويحق لها تاسيس قواعد عسكرية اخرى في قطر.

ووفقا للاتفاق ارسلت تركيا 130 مستشارا عسكريا الى قطر وسيتم زيادة العدد الى 5 آلاف مستقبلا.

وكان البرلمان التركي، قد قام بتمرير قرار يسمح بإرسال تشكيلات عسكرية إلى قطر، بناء على الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2014 للتمركز فى القاعدة التركية هناك.

وتاتي هذه الانباء في الوقت الذي يوجد هنالك اكثر من 10 آلاف عسكري اميركي في قطر.

يذكر ان باكستان لم تستجب لدعوة السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واحتفظت بهذه العلاقات.

وقبل فترة زار قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجواه قطر واكد على تطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين.

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