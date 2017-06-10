المشهد اليمني الأول/

نشرت صحفية الغارديان في عددها الصادر، اليوم السبت، مقالاً لبيتر بومونت بعنوان “السعودية وحلفاؤها يصعدون أزمة قطر بنشر قائمة العقوبات”، لافتةً إلى احتمال امتداد الحملة السعودية إلى مناطق ومنظمات أخرى خارج قطر.

وقال كاتب المقال، إن “السعودية وحلفاءها فرضوا عقوبات على أكثر من عشرة مؤسسات قطرية وعلى 59 شخصا يتهمونهم بأهم على صلة ب‍الجماعات الإسلامية المتشددة”.

وبين، أن “العقوبات أيضا تشير أيضاً بقوة إلى احتمال امتداد الحملة بزعامة السعودية إلى مناطق ومنظمات أخرى خارج قطر، بما في ذلك شن حملة ضد الإخوان المسلمين في مصر، حيث تشمل العقوبات الشيخ يوسف القرضاوي، الذي حكم عليه غيابا في مصر بالإعدام”.

وتابع بومونت، أن “العقوبات تزيد الضغوط على قطر، التي من المزمع أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتي توجد على أراضيها قاعدة أمريكية هامة”.

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