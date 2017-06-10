المشهد اليمني الأول/

أطرى منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي في حسابه على الفيسبوك على صحيفة “عكاظ” السعودية قائلأً أنه سيترك لها الدور في شرح “جرائم” حركة حماس الفلسطينية.

وقال منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي: “إن إسرائيل أصبحت عاجزة عن شرح جرائم حماس في قطاع غزة، وبالتالي سنترك ذلك لصحيفة عكاظ السعودية لتقوم بالأمر“.

وزعم مردخاي، أنه “تم كشف نفق لحماس تحت مدرسة ذكور المغازي الإعدادية التابعة لوكالة الغوث الأممية “الأونروا“، وأضاف الجنرال في منشور له في موقع “فيسبوك”: “لقد فكرنا في غرفة التحرير كيف نعلق على هذا الاستهتار المقيت بحياة الأطفال، ولكننا قررنا أن نترك شرح الموضوع لصحيفة عكاظ السعودية“.

وتابع مردخاي: “الآن واضح تماما أن العالم العربي بأسره قد فهم أن حماس الإرهابية هي التي تدمر القطاع وتهلك أي احتمال لمستقبل أفضل من أجل الغزيين.. ربما آن الآن أن يفهم ذلك سكان القطاع بأنفسهم”، وفق قوله.

وكانت الصحيفة السعودية قد هاجمت بشده حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في تقرير لها نشر الخميس، على خلفية انتقادها لتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي خيّر فيه قطر بين دول الخليج والتوقف عن دعم حركة حماس، وزعمت “عكاظ”، أن “حماس هي التي تقود غزة إلى الكارثة الإنسانية بتسلطها ومصادرتها المساعدات الإنسانية، إضافة لما تقوم به من تهديد لحياة السكان من خلال الأنفاق التي تحفرها تحت منازل المواطنين وتحت المدارس والمستشفيات لاستغلال السكان كدروع بشرية للأنفاق“.

من جانبها، استهجنت “حماس” ما ورد في تقرير “عكاظ”، وقالت على لسان المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم: “كنا نتوقع أن تأتي هذه التصريحات من الإعلام الإسرائيلي العدو، لكن أن تأتي مثل هذه التصريحات الغريبة من إعلام عربي ومن قلب دولة عربية؛ فهذا أمر محزن“. وأضاف: “كنا نتوقع من وسيلة إعلامية عربية مثل عكاظ، أن تقف إلى جانب قطاع غزة المحاصر، وأن تدافع عنه ضد سياسيات الاحتلال الإجرامية”، مؤكدا أن هذه التصريحات التي “تتقاطع مع الاحتلال بشكل كبير؛ في تشويه سمعة المقاومة وحركة حماس، هي أمر خطير ربما يستغله العدو الصهيوني لقتل آلاف المدنيين في القطاع“.

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