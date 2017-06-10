المشهد اليمني الأول/

استطاع الجيش السوري في الساعات القليلة الماضية من تحقيق انجاز كبير تمثل بوصوله الى الحدود العراقية السورية و الالتفاف على القوات الامريكية المتواجدة في معبر التنف.

وأكد مصدر عسكري سوري، أن قوات الجيش السوري وحلفاءه تمكنت من الوصول إلى الحدود السورية – العراقية وثبتت مواقعها شمال – شرق التنف، وتمكنت من القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في هذه المنطقة.

وأضاف المصدر: “تواصل وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع الحلفاء عملياتها العسكرية الناجحة في عمق البادية السورية، وتمكنت بعد ظهر اليوم من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق، وثبتت مواقعها في المنطقة شمال شرق التنف، بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي على هذا الاتجاه“.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قد أقرت يوم أمس الجمعة، أن العسكريين الأمريكيين لا يملكون أسبابا قانونية لمنع القوات الحكومية السورية من الوصول إلى منطقة التنف، وأن الولايات المتحدة ستلجأ لاستخدام القوة ضد القوات الحكومية السورية فقط لأغراض دفاعية.

يذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، كان قد شن يوم الخميس، ضربة على مواقع القوات الموالية للحكومة السورية في منطقة التنف، مؤكدا أن هذه القوات قد اقتربت لمسافة خطيرة من مواقع شركاء التحالف.

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