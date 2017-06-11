المشهد اليمني الأول/

نشرت وكالة “رويترز” أمس تسجيلا مصورا لتنظيم “داعش” الإرهابي، يظهر فيه 5 رجال ملثمين يهددون بشن هجمات داخل السعودية.

وعقب هذا التسجيل نشرت السفارة الأمريكية في السعودية تحذيرا شديدا لكافة رعاياها من احتمالية وقوع عملية إرهابية في السعودية خلال الفترة المقبلة.

السفارة وفي بيان رسمي نشرته عبر موقعها أشارت إلى ضرورة أن يتوخى الرعايا الأمريكيين في السعودية الحذر، عند الذهاب إلى أي مكان، بسبب تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية يقف ورائها تنظيم “داعش” الإرهابي، أو تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابعت السفارة الأمريكية محذرة النظام السعودي إن “المتطرفين استهدفوا في السابق قوات الأمن السعودية، وعدد من الأماكن العامة، لذلك فإن الهجمات الإرهابية ورادة الحدوث في أي مكان”.

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