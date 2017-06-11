المشهد اليمني الأول/

كشف رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ‏رفض مرتزقة السودان المشاركة في القتال في جبهة منطقة ميدي الساحلية شمال غرب اليمن وعن مطالبتهم باستبدالهم وتغييرهم في أعقاب مقتل قائدهم وعدد من زملائهم مؤخرا.

ونصح الحوثي – في تغريدة له على تويتر – أحرار السودان بأن يكون لهم صوت رافض لإرسال دفعة جديدة من الجنود السودانيين للزج بهم ضمن قوات العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وكان وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق أول علي سالم أعلن الجمعة عن الإعداد والتجهيز لإرسال قوات سودانية جديدة لليمن للمشاركة في ما تسمى “قوات التحالف”، على الرغم من تكبدها خسائر كبيرة في الجنود والضباط، خاصة في معارك الساحل الغربي لليمن.

يذكر أن السودان أعلنت مشاركتها بقوات برية وجوية منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن في السادس والعشرين من مارس 2015م.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات