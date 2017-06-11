المشهد اليمني الأول/

النشرة العسكرية ليوم السبت 15 رمضان 1438 هـ – الموافق 10_6_2017م

#ما_وراء_الحدود …

أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولات تسلل متكررة لمرتزقة الجيش السعودي شرق منفذ علب ودكت الصاروخية تجمات للمنافقين في منفذ علب بـ3 صواريخ نوع غراد وعدد من القذائف المدفعية مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف العدو.. كما تم إطلاق صاروخي زلزال2 على تجمعات المرتزقة بينهم سودانيون جنوب الموسم.. كما أمطرت صواريخ ومدفعية الجيش واللجان الشعبية أكثر من 8 مواقع وتجمعات عسكرية سعودية محققة إصابات مباشرة ..

إلى ذلك تم إستهداف جرافة سعودية أثناء بنائها تحصينات في موقع الكرس.. فيما تمكنت وحدات القناصة من قنص جندي سعودي في موقع الطلعة.

#نهم …

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من التصدي لمحاولة زحف باتجاه الصافح في أطراف نهم واستمر الزحف لساعات وسبقه تمشيط مدفعي وصاروخي ورافقه غارات جوية.. وقد لقي عشرات المنافقين مصرعهم خلال زحفهم الفاشل ..

هذا وتكبد المنافقين خسائر ثقيلة في الساعات القليلة الماضية خلال صد زحوف لهم باتجاه القرن والكحل و القرن وتشير معلومات مؤكدة لسقوط :-

أكثر من 84 قتيل ومفقود

وقرابة 90 جريح

وهنا قائمة لبعض أسماء القتلى :

1- مقتل قائد اللواء 29 التابع للمرتزقة حميد التويتي.

2- مقتل قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 141 المرتزق عبدالجليل ابو ذيبة

3- مقتل العقيد المرتزق عبد الجليل العمري

4- مقتل قائد الكتيبة الأولى في اللواء 121 المرتزق يحيى المسوري

5- مقتل النقيب المرتزق محمد ابو هادي

6- مقتل الملازم المرتزق أبو بكر القديمي

7- مقتل المرتزق مازن اليوسفي

8- مقتل المرتزق جبير اليوسفي

9- مقتل المرتزق حاجب الذرحان

10- مقتل المرتزق هاشم ابو مرعبة

11- مقتل المرتزق يحيى الزعكري

#ميدي …

تم إستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ساحل وشمال صحراء ميدي

#تعز …

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد زحوف واسعة للمرتزقة باتجاه الأقروض و الضباب و جبل حبشي و الصلو و الشقب و الكدحة وسقوط أكثر من 80 من المرتزقة بين قتيل وجريح.. كما تم استهداف تجمعات للمنافقين خلف معسكر التشريفات بعدد من قذائف الهاون .. كما لقي 9 منافقين مصرعهم في مديرية الصلو على أيدي الجيش واللجان الشعبية.

إلى ذلك دمرت مدفعية الجيش واللجان الشعبية آلية تابعة لقوى الغزو والمرتزقة شمال يختل بمديرية المخاء.. فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمنافقين بمنطقتي المضابي والبركنة في جهة حمير.

#الجوف …

تمكنت وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية من آلية تابعة لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في وادي هراب بالأطراف الشمالية لمديرية الحزم.. فيما دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع مرتزقة العدوان في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف .

#مأرب ..

لقي القيادي المرتزق عبدالناصر الأحرق وشقيقه جلال الأحرق ‏وابن عمه على عوض الأحرق والمرتزق حاتم صالح بالغيث مصرعهم خلال تدمير آلية لهم في صرواح مأرب… كما تم تدمير آلية تحمل عدداً من المرتزقة بصاروخ موجه ومصرع وإصابة جميع من على متنها بوادي ربيعة في مديرية صرواح .. فيما تم استهداف مدرعة بجوارها آليتان وتجمع للمرتزقة بصاروخ موجه في معسكر كوفل.

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