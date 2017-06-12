المشهد اليمني الأول/

وزع الحربي مشاهد من إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المنافقين والجنود السعوديين في الموسم بجيزان.

وكانت قد ودكت الصاروخية تجمات للمنافقين في منفذ علب بـ3 صواريخ نوع غراد وعدد من القذائف المدفعية مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف العدو.. كما تم إطلاق صاروخي زلزال2 على تجمعات المرتزقة بينهم سودانيون جنوب الموسم.. كما أمطرت صواريخ ومدفعية الجيش واللجان الشعبية أكثر من 8 مواقع وتجمعات عسكرية سعودية محققة إصابات مباشرة ..

إلى ذلك تم إستهداف جرافة سعودية أثناء بنائها تحصينات في موقع الكرس.. فيما تمكنت وحدات القناصة من قنص جندي سعودي في موقع الطلعة.

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