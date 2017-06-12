المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاقتحام أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع مرتزقة العدوان في بني علي بمديرية حيفان في محافظة #تعز وإحباط محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة القبيطة بمحافظة #لحج.

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون اليوم الخميس، خلال إحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم في جبهة القبيطة بمحافظة لحج.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إفشال محاولة زحف نفذها مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة القبيطة, مؤكداً مصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال عملية التصدي للزحف.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كانوا قد أحبطوا محاولات تقدم عدة لمرتزقة العدوان في جبهتي القبيطة وكهبوب بمحافظة لحج خلال الفترة الماضية وكبدوهم خسائر فادحة في عددهم وعتادهم.

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