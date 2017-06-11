المشهد اليمني الأول/

شن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ،فجر اليوم الأحد، هجوما خاطفا على المرتزقة في نهم والجوف، تكبد العدو فيها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبل فاطم والتباب المجاورة بحريب، مشيرا إلى وقوع عدد كبير بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته، نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوما خاطفا على دشم المنافقين في الخنجر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

كما استهداف الجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع المنافقين في تبة المطار بمديرية صرواح بعدد من القذائف بي عشرة، حققت إصابات مباشرة.

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