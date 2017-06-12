المشهد اليمني الأول/

أكد مصدر عسكري مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات وجرح أعداد أخرى في زحوف اليومين الماضيين بأطراف مديرية نهم.

وأكد المصدر مصرع القياديين لدى قوات المرتزقة حميد التويتي ويحيى المسوري خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لزحوف المرتزقة بأطراف نهم في اليومين الماضيين.

وأشار المصدر إلى أن جثث المرتزقة لا تزال مرمية في شعاب ووديان المديرية بعد أن تركها من تبقى من المرتزقة قبل فرارهم.

وكان مصدر عسكري أفاد ” في وقت سابق اليوم السبت، بتمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الصافح بأطراف نهم.

وأضاف المصدر أن زحف المرتزقة استمر لساعات وسبقة تمشيط مدفعي وصاروخي ورافقه غطاء جوي مكثف.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف، وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم، قبل أن يفر من تبقى منهم أمام ضربات أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون في كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان على أطراف نهم استمر من الصباح حتى ظهر أمس الجمعة.

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم بأطراف نهم.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية كسرت – بفضل الله – محاولة زحف لمرتزقة العدوان على أطراف #نهم استمر من الصباح حتى الظهر، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتظهر المشاهد التي وثقتها عدسة الإعلام الحربي اليمني فرار مرتزقة العدوان بعد تنكيل أبطال الجيش واللجان الشعبية بهم وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

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