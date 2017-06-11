المشهد اليمني الأول/

في إنتكاسة كبيرة ومتجددة قتل وأصيب المئات من أزلام العدوان المنافقين في أخدود نهم، الجبهة التي إبتلعت عشرات الكتائب وخسر فيها العدو كبار الضباط والقيادات.

وفي إحصائية أولية فقد قتل وأصيب أكثر من 300 منافق خلال العشر الزحوفات الأخيرة بينهم عشرات القيادات وأبرزهم قائد لواء العمالقة اللواء 29 ميكا المنافق “حميد التويتي”.. والقيادي المنافق “يحيى المسوري” قائد الكتيبة الأولى.. والنقيب المنافق “محمد أبو هادي”.



وبحسب المصادر الواردة من نهم فقد تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحوفات كبرى مسنودة بطيران العدوان، والذي فشل فشلا ذريعا في التمهيد لتقدم منافقيه .. كما نشرت المصادر العسكرية إحصائية تضم أسماء 182 لقو مصرعهم خلال 3 الشهور الاخيرة في جبهة نهم وهم:

مصرع العقيد / غيلان مهيوب سران قائد المرتزقة في جبهة نهم مصرع العميد الركن/ حميد التويتي قائد لواء 29 ميكا العمالقة مصرع قائد الكتيبة الأولى في اللواء 121 المرتزق يحيى المسوري مصرع العقيد/ عبد الجليل ابو ذيبة قائد الكتيبة الثالثة مصرع العقيد القيادي/ توفيق عافية قائد السرية الاولي مصرع العقيد /محمد المرادي قائد كتيبة الحسم مصرع الرائد المدعو /ابو رشح قائد عمليات الكتيبة الثانية مصرع المقدم المدعو/ مبروك الحاوري مصرع اركان حرب اللواء 310 القيادي المدعو/ الاشول مصرع العقيد المدعو/ المرهبي قائد كتيبة الفرقان إصابة العقيد المدعو/ “أحمد الشهاري قائد الكتيبة الثانية مصرع العقيد/ منصور وهاس قائد كتيبة الاحتياط إصابة العقيد المدعو/ ابو رياض ركن استطلاع اللواء310 مصرع العقيد /ظافر الاهنومي قائد كتيبة مصرع العقيد/ عبد الجليل غالب العمري قائد كتيبة اصابة العقيد/ عبداللهى العليي مصرع العقيد/ بشير التام قائد كتيبة أصابة قائد اللواء 310 العميد محمد غالب السوادي مصرع العقيد/ محمد الحسيني قائد الكتيبة الرابعة باللواء 310 مصرع المقدم طيار/ عبدالحافظ علي فرحان جنوبي مصرع العقيد ناصر الوادعي قائد الكتيبة السابعه مصرع النقيب المدعو مبروك الموهبي إصابة النقيب المدعو ابو عبد المجيد قائد سرية في الكتيبة الثانية مصرع النقيب المرتزق محمد ابو هادي مصرع القيادي مازن اليوسفي مصرع المرتزق جبير اليوسفي مصرع المنافق حاجب الذرحاني مصرع المرتزق هاشم ابو مرعبة مصرع القيادي يحيى الزعكري إصابة الملازم المدعو مصطفى مصرع القيادي عرفات الجندبي مصرع قيادي احمد عبدالله قراضة مصرع القيادي صالح علي العراده مصرع القيادي ضيف الله الطويل العواضي مصرع الملازم ثاني /فارس احمد حمود احمدالمشرقي مصرع القيادي زياد سيلة مصرع القيادي حازم الدغشي مصرع القيادي حميد مسمار مصرع القيادي عيسى ملهي مصرع الرائد محمد صالح الشريفي مصرع القيادي صالح محمد راشد بن جحزه الاجدعي مصرع الملازم أول صدام الحماطي مصرع القيادي الداعشي يدعى محمد الخدري الارحبي مصرع القيادي ابوهامة بندر جميدة مصرع القيادي عبدالربحمدشتران مصرع القيادي حسين محمد حسين الفلو مصرع القيادي اكرم باشت مصرع القيادي الداعشي المدعو ابو القعقاع الحشيشي مصرع القيادي في مايسمى بمقاومة المحويت احمد ناجي مرفق مصرع القيادي عمر احمد دبوان ..شرعب مصرع القيادي احمد حزام الضريبي ..اب مصرع القيادي فضل امين الدميني ..اب مصرع القيادي عبدالله معصار ..عمران مصرع القيادي عبده حسن ..اب مصرع القيادي المرتزي سليم الزبيري ..ارحب ‏ مصرع القيادي / جمال يحيى صالح غليفان مصرع القيادي محمد يحيى مصرع القيادي صدام الصبيحي مصرع القيادي احمد الابي مصرع القيادي ناصر حسن القديمي مصرع القيادي عبدربه هادي طامي العصيمي مصرع القيادي علي محمد حسين القرفوشي مصرع القيادي عبدالرحمن حمود الرضي ..المحويت مصرع القيادي صدام القاضي مصرع القيادي ) ابو قيس ( مصرع القيادي سلطان مطري مصرع القيادي محمد أحمد البعداني مصرع القيادي علي العاصمي مصرع القيادي عبدالله البيني مصرع القيادي الملازم مختار عافية مصرع القيادي عمار القطيبي مصرع القيادي عمار الزباجي مصرع القيادي محمد عبدالملك نجاد رئيس حزب الاصلاح مصرع القيادي نابت مسعود قائد مجاميع مصرع القيادي عبده قوزع قايد مجاميع مصرع القيادي عبد الرحمن المصباحي .قايد مجاميع مصرع المرتزق عدنان عافية مصرع المرتزق سلطان الحقاري مصرع المرتزق امير سعد مصرع المرتزق ابراهيم جمعان . مصرع المرتزق محمد الجمرة مصرع المرتزق محمد العرشاني مصرع المرتزق عبدالله فارع مصرع المرتزق عبدالله الوركي مصرع المرتزق أحمد محمد عوضه مصرع المرتزق عبدالعزيز طامي مصرع المرتزق ابراهيم السميح مصرع المرتزق أحمد الفقيه مصرع المرتزق حذيفة مرشد مصرع المرتزق عبدالله الهمداني مصرع المرتزق مبروك مساعد مصرع المرتزق صالح محمد الحميدي مصرع المرتزق بدر الطلي مصرع المرتزق عبدالله الفقيه مصرع المرتزق سامي عبدالله الوركي ..عمران مصرع المرتزق غمدان محمد صالح الزعور..اب مصرع المرتزق عزيز طارش اللعصة ..عمران مصرع المرتزق عمر عبدالكريم صبيح ..اب مصرع المرتزق عماد سيلان كامل ..عمران مصرع المرتزق مجيب دواد مزلم ..ريمة مصرع المرتزق محمد علي المجنحي ..اب مصرع المرتزق رشاد احمد ياسين الحلقي ..اب مصرع المرتزق علي الرحبة ..ريمة مصرع المرتزق عماد عوضه الذيفاني ..عمران مصرع المرتزق حمود طارش الضالع مصرع المرتزق أحمد حسين الرمال المرادي. مصرع المرتزق ناصر رضوان زايد ..صوير مصرع المرتزق صالح عمودي ..صوير مصرع المرتزق مجاهد ابو مرعبه ..صوير مصرع المرتزق عبدالمجيد الهلاني ..صوير مصرع المرتزق محمد حميد مشواح ..صوير مصرع المرتزق مهيس جمال ..صوير مصرع المرتزق اعناد العسودي .. مصرع المرتزق اكرم الكهالي مصرع المرتزق علي زاهر مصرع المرتزق نافع حسن الوقيدي مصرع المرتزق احمد الكليبي مصرع المرتزق عبدالله سيف البريهي مصرع المرتزق عادل عبده غالب مصرع المرتزق سالم بن علي باحاج. مصرع المرتزق محمدعبدالله باوزير. مصرع المرتزق علي سالمين المري. مصرع عبدالسلام نجل مايسمى وزير الدوله صلاح الصيادي مصرع المرتزق عبدالحكيم الطلقي مصرع المرتزق بلال علي حسن الربح مصرع المرتزق عبدالرحمن حمود مهدي الحاوري ..همدان مصرع المرتزق صالح علي البروي الحاوري ..همدان مصرع المرتزق عفيف خالد الاهدل ..جبل حبشي مصرع المرتزق عبدالرحمن السريع ..عمران مصرع المرتزق انيس عبدالقوي . مصرع المرتزق حفظ الله الجندبي مصرع المرتزق مقبل السعداني مصرع المرتزق ابن الاديب ..القفر مصرع المرتزق محمد المجني ..القفر مصرع المرتزق جلال شاجع علي السبوع مصرع المرتزق صالح ناصر محمد ديكان مصرع المرتزق هكام احمد مبارك حجيل مصرع المرتزق علوي مريط مصرع المرتزق احمد صالح رعيدان مصرع المرتزق امين قايد البرح مصرع المرتزق سامه الجبلي مصرع المرتزق احمد حزام البيضاني مصرع المرتزق عبدالرحمن الشبيبي مصرع المرتزق يحيى منصور الاشول مصرع المرتزق عبدالله الاباره مصرع المرتزق مبخوت عايض مشق ..اللواء141 مصرع المرتزق يحيى المنجدي…اللواء141 مصرع المرتزق يوسف مشوح مصرع المرتزق هاني الحسام مصرع المرتزق سيف عامر مصرع المرتزق هيثم السفياني مصرع المرتزق صيام المخلافي مصرع المرتزق كمال المخلافي مصرع المرتزق حذيفة الشباطي مصرع المرتزق نايف عبدالرحمن مصرع المرتزق عبدالكريم مهدي علي سعد الجرادي مصرع علي ابوركبة مصرع اكرم مهدي مصرع عزالدين محمود القباطي مصرع اسعد العرشي مصرع /سمير السعيدي مصرع //معاذ شهبين مصرع “ابو بكر السيد” مصرع /أحمد علي خرشان الطاهري مصرع صالح عادل راشد مصرع. المرتزق/. بدر راجج الوشاح مصرع محمد البكير مصرع المرتزق/ رضوان الحيمي مصرع المرتزق/ اسامه ناجي عكيل مصرع المرتزق/ حسين ناصر عايض مصرع المرتزق/ هيثم صالح رعيدان مصرع المرتزق/ “حازم صالح اﻻسد” مصرع المرتزق/ رشاد علي ناجي الشوذبي اصابةالمرتزق; سالم الحارثي شبوه. اصابةالمرتزق/ _محمد يحيى الشهري.. أبين. اصابة المرتزق/مبروك محمد سيلان اصابةالمرتزق/ ضياء الدين الركن اصابةالمرتزق/ محمد عبدالله النور اصابة المرتزق/سام علي الجلال اصابة المرتزق/ذي يزن هادي المؤيد اصابة المرتزق/ضيف الله محمد اصابة المرتزق/عبدالحكيم هملية

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