المشهد اليمني الأول

هكذا يصب طيران العدوان الإرهابي حقدة على الحالمة تعز ويدمرها شر تدمير بعد أن فقد أزلامه المنافقين فرص التقدم والإستثمار الإعلامي والسياسي .

حيث شن عشرات الغارات منذ صباح اليوم على تبة سوفتيل بمدينة تعز ومناطق أخرى، حاول فيها رفع معنويات أزلامه المهزومين في كافة جبهات تعز .

وكان قد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية من صد زحوف واسعة للمرتزقة باتجاه الأقروض و الضباب و جبل حبشي و الصلو و الشقب و الكدحة وسقوط أكثر من 80 من المرتزقة بين قتيل وجريح..

كما تم استهداف تجمعات للمنافقين خلف معسكر التشريفات بعدد من قذائف الهاون .. كما لقي 9 منافقين مصرعهم في مديرية الصلو على أيدي الجيش واللجان الشعبية.

إلى ذلك دمرت مدفعية الجيش واللجان الشعبية آلية تابعة لقوى الغزو والمرتزقة شمال يختل بمديرية المخاء.. فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمنافقين بمنطقتي المضابي والبركنة في جهة حمير.

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