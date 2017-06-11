المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون ،اليوم الأحد، في كسر زحف لهم غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف لمرتزقة العدوان شمال يختل في مديرية المخا غرب تعز، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تمكنت، أمس السبت، من تدمير آلية عسكرية لقوى الغزو والمرتزقة شمال منطقة يختل، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة والمنافقين بمنطقتي المضابي والبركنة في منطقة حمير بالمحافظة.

وقتلت وجرحت وحدات الجيش واللجان الشعبية من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة زحف لهم باتجاه جبل الثورية في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ بالمحافظة ذاتها.

كما تم كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه موقع التبة السوداء غرب منطقة الصيار وشبكة الصيار بمديرية الصلو، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي ذات السياق استهدفت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة خلف معسكر التشريفات بتعز بعدد من قذائف الهاون.

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