المشهد اليمني الأول/

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، من استعادة كافة المناطق التي حاول مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي التقدم اليها في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ،أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت عملية عسكرية واسعة في مديرية الصلو تمكنوا خلالها من دحر مرتزقة العدوان من عدد من المناطق التي حاولا التقدم عليها يوم أمس وكبدوهم خسائر فادحة.

وأضاف المصدر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر في العديد والعتاد خلال دحرهم من مناطق في الصلو, حيث تركت جثث بعضهم في ساحة المعركة.

يذكر أن العشرات من مرتزقة العدوان قتلوا خلال الأيام الماضية في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في جبهات متعددة من تعز.

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