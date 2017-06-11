المشهد اليمني الأول/

تتسارع الاحداث الخليجية يوما بعد يوم، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك منشورات تحذيرية للامارات بقطع امدادات الغاز الذي تستورده من قطر.

وجاء في نص المنشورات: ” الصبر بدأ ينفذ… الغاز مقابل فك الحصار”، و اعتبر مغردون اماراتيون أن هذه المنشورات موجهة الى الامارات كونها تستورد الغاز من قطر.

وقالت مصادر نقلا عن السفير القطري في باكستان صقر بن مبارك المنصوري، أن قطر ستصمد بل ستوجه ضربات قوية قريباً لكل من حاول العبث بأمنها الغذائي و الاقتصادي و الداخلي.

و يشكل الغاز القطري حوالي الاربعون بالمئة من الطاقة الكهربائية الاماراتية و سيشكل قطعه ضربة قوية للامارات.

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