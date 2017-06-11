المشهد اليمني الأول/

قال المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية أمس، أن طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى دويلة قطر، كردّ على “الحظر” الذي فرض على هذه الدولة الخليجية الصغيرة من قبل الأنظمة الحاكمة في السعودية والإمارات والبحرين.

وقال الناطق “شاهروخ نوش آبادي” مساء السبت: “حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالى تسعين طناً من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر”، موضحاً أن “طائرة سادسة ستقلع اليوم الأحد”.

وكان آبادي صرّح أمس، أن شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، نقلت مواد غذائية وخضروات بواقع 4 رحلات من مطارات طهران وشيراز إلى دويلة قطر، لافتاً إلى أن “عدد الرحلات سيزداد بناء على الطلب القطري”.

وتأتي المساعدات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الأزمة الخليجية، إثر قطع دول خليجية وعربية وأفريقية علاقاتها أو تخفيض مستوى تمثيلها مع قطر مؤخراً، وفي مقدمة تلك الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن.

حيث اتهمت تلك الدول دويلة قطر بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

فيما نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني”.

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