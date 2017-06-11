المشهد اليمني الأول/

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض كانت موفقة، وذلك في إطار الجهود للتوصل لحل سلمي في اليمن.

وذكر والد الشيخ في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن زيارة الرياض كانت موفقة والجهود مستمرة لمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سلمي، على أمل أن يلهم شهر رمضان الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية.

وفي نهاية الشهر الماضي، قدم ولد الشيخ إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، داعياً أطراف الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

ومنذ بدء العدوان على اليمن، رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات من المفاوضات، غير أنها فشلت كلها في التوصل إلى حل للأزمة وإيقاف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني .

وتشهد اليمن منذ اكثر من عامين عدواناً سعودي أمريكي غاشم، خلف أكثر من 10 آلاف قتيل أغلبهم مدنيين، وجرح عشرات الآلاف، ونزوح قرابة ثلاثة ملايين يمني، في حين أجبرت 200 ألف على اللجوء في الخارج، حسب تقديرات للأمم المتحدة.

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