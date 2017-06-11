المشهد اليمني الأول/

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن امتعاض أمير الكويت صباح الاحمد، من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال الزيارات المكوكية التي اجراها في السعودية والامارات لاحتواء ازمة دول الخليج الراهنة.

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمير الكويت غاضب من أسلوب التعالي الذي عومل به في جدة والذي لقي أسوأ منه في الإمارات حيث رفضوا النقاش وقالوا ليس لدينا غير ما سمعت في جدة.

وأضاف مجتهد قائلاً “الجدير بالذكر أن عمر أمير الكويت يبلغ ثلاث أضعاف عمر ابن سلمان وكان يكلمه كما لو كان أصغر منه”، لافتا إلى أنه في اليوم الأول بعد القرارات أعطي استثناء لألبان المراعي حماية لتجارة سلطان بن محمد بن سعود الكبير فأمر تميم بردها ورفض أي مواد استهلاكية.

وحول معاملة القطريين في السعودية قال مجتهد ان المعتمرين القطريين فوجئوا في فنادقهم بمكة بعناصر أمنية تقتحم عليهم الفنادق وتطلب منهم المغادرة فورا ويقول لك نحترم ضيوف الرحمن.

يشار إلى أن الكويت تحاول لعب دور الوساطة في حلحلة الأزمة القطرية التي نجمت عن خلافات حادة بين كل من قطر من جهة، والإمارات والبحرين والسعودية من جهة أخرى، فيما تلتزم الحكومة العمانية إلى الآن الصمت حيال الأزمة.

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