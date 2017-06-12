المشهد اليمني الأول/

في اليوم الـ 800 من القتل والتشريد و الحصار على اليمن قام ناشطون في حقوق الانسان باقامة حملة لبيان مظلومية وفجاعة ما يجري في اليمن من خلال اقامة معرض صور والاعتصام أمام السفارة السعودية في لندن.

وقد تجمع العديد من الشباب والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وسلطوا الضوء على ما يجري في اليمن من انتهاك سافر وجائر لحقوق الانسان على ايدي النظام السعودي والتحالف وحصاره على اليمن.

وتزامناً مع هذه الحملة فقد خرجت تظاهرات حاشدة في العديد من الدول الاسلامية والغربية منددة بالحصار الجائر الذي يشنه التحالف السعودي على اليمن وحصاره على ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تدخل عن طريقه المواد الغذائية والادوية ومنذ وقوع الحصار على هذا الميناء قد تفشت الأمراض وازداد عدد الضحايا الذين راحوا ضحية الكوليراً والامراض المستعصية وقلة الادوية وتلوث مياه الشرب.

كل هذه الامور تحصل على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ولكن لا نرى منهم أي ردة فعل عكسية تجاه ما يجري أو ادانة للسعودية وللتحالف الغاشم ضد اليمن وأهلها.

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