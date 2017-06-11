المشهد اليمني الأول/

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن إلى 859 حالة، منذ 27 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حساب مكتبها في اليمن على «تويتر»، إنها سجلت «116 ألفاً و700 حالة اشتباه بالكوليرا، من ضمنها 859 حالة وفاة، في 20 محافظة يمنية».

وأضافت أن «الأطفال ما دون 15 عاماً يمثلون 46% من إجمالي حالات الإشتباه بالكوليرا»، مشيرةً إلى أن «من تخطت أعمارهم الـ60 عاماً يمثلون 33% من إجمالي الوفيات».

وكانت المنظمة قد قالت، في بيانات سابقة، الأسبوع الماضي، إنه «‏لن يتم النجاح بسهولة في سباق احتواء الكوليرا في اليمن بسبب تدمير النظام الصحي في البلد بعد أكثر من عامين من الحرب والحصار».

و«الكوليرا» مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص، لخطر الإصابة بالمرض.

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