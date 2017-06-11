المشهد اليمني الأول/

بناء على قرار قيادة الوزارة وقيادة مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي سيبدأ التنسيق والقبول للجامعات الحكومية يوم الخميس الموافق 15 – 06 -2017م من الشهر الجاري.

إلى جميع الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة.

يهديكم ملتقى الطالب الجامعي أطيب التحايا ويتمنى لكم التوفيق والنجاح ويسره أن يقدم إليكم النبأ العاجل بالتالي⬇️⬇️⬇️

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تم فتح باب التنسيق والقبول لكل الجامعات اليمنية وجميع الكليات للعام 2017_2018.

عبر التنسيق الإلكتروني الموحد بالرابط التالي⬇️

Www.oasyemen.net

وكذلك ⬇️



الرسائل القصيرة (SMS) من أي رقم يمن موبايل على الرقم 5070

للأستفسار أكثر لكم في كلية الطب و كلية الصيدلة وكلية الاسنان وكلية الهندسة عند فتح البوابة الالكترونية يرجى ارسال :

-الاسم كاملا.

-معدل التخرج .

-سنة التخرج.

-المحافظة.

-المديرية.

-رقم الجلوس.

-الكلية المراد التنسيق فيها -رقم التلفون.

لاحدى الارقام التالية:

للأستفسار بالكليات الطبية بكل تخصصاتها .

777483943

770144548

777665352

773268487

774796095

للأستفسار بكلية الهندسة .

772400048

772867781

772511320

773597572

771602447

774535650

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