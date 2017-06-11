المشهد اليمني الأول/
بناء على قرار قيادة الوزارة وقيادة مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي سيبدأ التنسيق والقبول للجامعات الحكومية يوم الخميس الموافق 15 – 06 -2017م من الشهر الجاري.
إلى جميع الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة.
يهديكم ملتقى الطالب الجامعي أطيب التحايا ويتمنى لكم التوفيق والنجاح ويسره أن يقدم إليكم النبأ العاجل بالتالي⬇️⬇️⬇️
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تم فتح باب التنسيق والقبول لكل الجامعات اليمنية وجميع الكليات للعام 2017_2018.
عبر التنسيق الإلكتروني الموحد بالرابط التالي⬇️
Www.oasyemen.net
وكذلك ⬇️
الرسائل القصيرة (SMS) من أي رقم يمن موبايل على الرقم 5070
للأستفسار أكثر لكم في كلية الطب و كلية الصيدلة وكلية الاسنان وكلية الهندسة عند فتح البوابة الالكترونية يرجى ارسال :
-الاسم كاملا.
-معدل التخرج .
-سنة التخرج.
-المحافظة.
-المديرية.
-رقم الجلوس.
-الكلية المراد التنسيق فيها -رقم التلفون.
لاحدى الارقام التالية:
للأستفسار بالكليات الطبية بكل تخصصاتها .
777483943
770144548
777665352
773268487
774796095
للأستفسار بكلية الهندسة .
772400048
772867781
772511320
773597572
771602447
774535650
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