المشهد اليمني الأول/

أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بخولان م/ صنعاء ما أسماه بـ”الخطوات العدائية الكبيرة” التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر تجاه دولة قطر والاستهداف المتعمد الذي تتعرض له.

وقال فرع الاصلاح بمديريات خولان في بيانه الصادر يوم الأربعاء الموافق 7-6-2017م والذي تلقى موقعنسخة منه ، إن موقف دولة قطر تجاه ثورات الربيع العربي ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وإيوائها لبعض قياداتهم ، هو ما دفع هذه الدول لقطيعة قطر وعدائها.

ودعا حزب الاصلاح بخولان قيادة التجمع اليمني للإصلاح باتخاذ موقف تجاه ما موصفه بالخطوات العدائية التي اتخذتها المملكة تجاه دولة قطر .

كما ندد الاصلاح بخولان بالخطوات التي اتخذتها قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والمتمثلة في اقدامه على قطع العلاقات مع دولة قطر دون أي مبرر سوى مجاراة تلك الدول والوقوف معها في خطوة المقاطعة والعداء لدولة قطر.

نص البيان التضامني لحزب الإصلاح بخولان مع دولة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الوفاء والتضامن مع دولة قطر

التجمع اليمني للإصلاح – خولان

ونحن نتابع مجريات الاحداث والمواقف الأخيرة التي أتخذتها السعودية والامارات والبحرين ومصر وغيرها من الدول تجاة دولة قطر الشقيقه ، وفي خطوة عدائيه كبيرة يعرفها الجميع ، لاتقدم عليها الدول في العادة إلا بعد مراحل متأخرة من الخلاف والتوتر ، وهو ما ينبئ عن مدى الحقد والعداوة التي تظهرها هذه الدول تجاة دولة قطر ، وكل ذلك ليس له سبب إلا أن قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وتأوي بعض قياداتهم ، وتقدم لهم المساعدة ، وكذلك لما كان من موقف دولة قطر تجاه ثورات الربيع العربي، هذا هو كل ما دفع الدول لقطيعة قطر وعدائها ، وهو ما نأسف له أشد الأسف ، ونعجب منه أشد العجب .

-لكن الأشد عجبا ، أن يقدم هادي وحكومته في خطوة خبيثة وقذرة ، وبما يكشف حقيقة هذا الحكومة ودورها ، على مجاراة تلك الدول والوقوف معها في خطوة المقاطعة والعداء لدولة قطر ، متناسين كل مواقفها القديمة والحاضرة للأسف الشديد .

– وفي خضم هذة المواقف الدنيئه والمشينة لهادي وحكومتة لم نسمع للأصلاح موقف ، ولم نسمع منه حتى بيان يعكس ولو قدرا قليلا من الوفاء للقيم والمبادئ أولا ، ثم لنبل المواقف القطرية تجاة ثورة اليمن والاصلاح خاصة .

– أيها الاصلاحيون : قطر تواجه هذا المواقف فقط ، لأنها تدعم وتأوي وتساند حماس والأخوان المسلمين ، وحينما تتخلى عنهم ستعود علاقاتها مع تلك الدول إلى أحسن مما كانت .

– أيها الأصلاحيون : السعودية والإمارات ومصر وحفتر وهادي يعادون قطر ، لأنها تدعم حماس والإصلاح ، وأنتم خلف هادي تبذلون الأرواح !!

– أيها الإصلاحيون أجتمعت في معادات قطر ، السعودية والامارات ومصر وحفتر وإسرائيل ، لأن قطر تدعم حماس والإصلاح وأمثاله ، وأنتم تباركون هذا الموقف وتسكتون عليه !!

– أيها الإصلاحيون : موقفكم هذا يجعلكم في خندق واحد مع إسرائيل في معادات قطر ، التي لاذ نب لها إلا دعم حماس والاصلاح ، وإيواء القرضاوي ومشعل !!

– إن من الشهامة والوفاء فضلا عن الدين والمبادئ : أن لو خيرتم بين موقفكم هذا وبين أن تحفر لكم الأخاديد بطول اليمن وعرضها وتضرم نارا ثم تلقون فيها واحدا وآحدا كما حصل لأصحاب الاخدود الصادقين مع مبادئهم ، لكان الأليق بكم اختيار الموت في تلك الأخاديد ، وإلا لم نزلت سورة البروج ، ولم كنتم تدرسونها في حلقاتكم !!!

– إننا في هذا البيان نعبر عن تضامننا التام مع دولة قطر ، ونؤكد أن لا شرعية لهادي وحكومته – لافي شريعة الله ولا في شريعة الناس – وندعو الأطراف اليمنية إلى الاجتماع على كلمه سواء تلم الشمل وتنهي النزاع المفتعل .

– ونؤكد أن قيادة تقبل أن تجمعنا مع السيسي وحفتر ونتنياهو في معادات قطر ، لاتعبر عنا ولاتمثلنا ، ونحن منها براء ، ولانامت أعين الجبناء .

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح خولان

عنهم الشيخ ابراهيم صالح ابوصلاح

12رمضان 1438ه

المواقف 7/6/2017م

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