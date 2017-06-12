المشهد اليمني الأول/

نفذ عناصر من تنظيم القاعدة هجوما بسيارتين مفخختين، فجر اليوم الاثنين، على معسكر للمجندين بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

وذكرت مصادر إعلامية أن مسلحين من التنظيم هاجموا معسكر “بضة” بسيارتين مفخختين انفجرتا خارج المعسكر الواقع بمديرية دوعن.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في محيط المعسكر بعد الانفجارين فيما نفذ الطيران غارات جوية في محيط المعسكر، وقد تسبب الهجوم بمقتل وجرح العديد من الجانبين.

يأتي ذلك في سياق الانفلات الأمني والانتشار المتزايد لعناصر القاعدة و”داعش” في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الغزوا والاحتلال جنوب البلاد.

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