المشهد اليمني الأول/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات في اليمن جراء وباء الكوليرا إلى 923 حالة، وذلك منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الدولية على الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن على “تويتر”.

وقالت المنظمة إنه ”تم تسجيل أكثر من 124 ألف حالة يشتبه إصابتها بمرض الكوليرا في اليمن، مع وجود 923 حالة وفاة مرتبطة بالوباء المتفشي في البلاد”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأمس الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 116 ألفاً و700 حالة اشتباه بالكوليرا، من ضمنها 859 حالة وفاة، في 20 محافظة يمنية (من أصل 22 محافظة).

و”الكوليرا “مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يخضع للعلاج، وبشكل خاص يتعرّض لخطر الإصابة بالمرض الأطفال دون الـ5 سنوات، الذين يعانون من سوء التغذية.

ويزيد من صعوبة مواجهة الوباء العدوان السعودي – الأمريكي على اليمن منذ خريف العام 2014 والحصار البري والجوي والبحري المفروض على الشعب اليمن جراء هذا العدوان وتعرض العديد من المشافي للتدمير والنقص في الادوية والغذاء.

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