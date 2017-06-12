المشهد اليمني الأول/

أقامت إدارة البرامج والأنشطة ووحدة الجبهة التعبوية بأمانة العاصمة وبالتعاون مع وحدة الثقافة القرآنية اليوم الاثنين ندوة مركزية بمناسبة معركة بدر الكبرى، حيث أحيا الندوةَ كوكبةٌ من العلماءِ والمثقفين بالجامع الكبير بصنعاءَ القديمة.

وتطرق في الندوة عدد من الباحثين والمفكرين إلى الحديث عن الكيفية التي قدمها القرآن لهذه لوقعة بدر التاريخية وأوجه التشابه في المعركة التي خاضها المسلمون في بدر والمعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم.

كما تناول الباحثون في الندوة الثقافية للجبهة التعبوية جوانب تضحيات المؤمنين التي سطرها القرآن الكريم في طياته والأحداث التاريخية لواقعة بدر الكبرى والتدبير الإلهي لهذه الواقعة.

جدير بالذكر أن معركة بدر محطة تاريخية رمضانية يستلهم منها الشعب اليمني عوامل القوة وأبرز معالم تحقيق النصر على أعداء الأمة والبشرية جمعاء باستفادتها القصوى من تفاصيل هذه المعركة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات