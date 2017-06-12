المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، في كسر زحف لهم بأطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه أطراف نهم.

وأضاف المصدر، أن زحف المرتزقة استمر لساعات وسبقة تمشيط مدفعي وصاروخي ورافقه غطاء جوي مكثف.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف، وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم، قبل أن يفر من تبقى منهم أمام ضربات أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون في كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان أمس الأول، على أطراف نهم.

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