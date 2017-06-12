المشهد اليمني الأول/

سقط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الاثنين، كما تم تدمير مدرعة خلال زحفهم باتجاه معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرقي مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية زحف استمرت منذ فجر اليوم وحتى العصر باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات تكبدوا خلالها خسائر فادحة في عددهم وعتادهم.

وأكد المصدر، مصرع واصابة العشرات من المرتزقة برصاص أبطال الجيش واللجان الشعبية وتدمير مدرعة تابعة لهم خلال عملية الزحف.

يذكر أن عشرات القتلى من المرتزقة سقطوا في محاولات زحف فاشلة لهم بمساندة جوية من طيران العدوان الذي كان قد ساوى المبنى الرئيسي للقصر الجمهوري بالأرض بعدة غارات جوية شنها خلال العامين الماضيين من العدوان.

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