المشهد اليمني الأول/

برعاية الدائرة الحقوقية والقانونية في المجلس السياسي لأنصار الله عقدت منظمات المجتمع المدني مؤتمراً صحفياً بمناسبة مرور 808 يوم من العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن مرتكباً انتهاكات جسيمة ويومية بحق المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء وفارضاً حصاراً شديداً أدى الى حدوث كوارث انسانية محتملاً تفاقمها في الأيام القادمة.

واستعرض المؤتمر الصحفي الذي اقامته منظمات المجتمع المدني في العاصمة صنعاء عصر اليوم الأثنين الإنتهاكات التي الحقها التحالف بالمدنيين في اليمن مستهدفاً الإنسان والبيئة والمباني والمزارع والصحة والتعليم والبنى التحتية والمصانع وكل مقومات الحياة مخلفاً حياة مأساوية يعيشها اليمنيين.

بدورة القى الأستاذ / عبدالوهاب المحبشي رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المجلس السياسي لأنصار الله كلمته في الفعالية حيث استنكر فيها الإنتهاكات التي تلحق بالمدنيين في اليمن في ظل صمت دولي عن تلك الإنتهاكات وعدم محاسبة الأمم المتحدة مرتكبيها.

وقال رئيس الدائرة في كلمته: يفتكر العالم من حولنا ان العدوان قد انتهى , استطاعت الآله الإعلامية التابعة للتحالف ان تفهم العالم بان العدوان قد انتهى طبعاً من ورائها قناتي ال بي بي سي والسي إن إن وشركات الإعلام الأمريكية والبريطانية كلها التي تشارك في العدوان على اليمن جعلت العالم ينسى الحرب المنسية على اليمن فوق ماكان ناسياً , هي حرب منسية من الأساس وفي السنة الأخيرة يفهمو العالم ان الحرب قد إنتهى

وأضاف رئيس الدائرة في كلمته أن قبل أقل من أسبوع ارتكبت طائرات العدوان مجزرة في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء مؤكداً ان طائرات العدوان تريد أن تذكرنا بأنها جزء من طقوس شهر رمضان الذي كانت ترتكب فيه الإنتهكات في كل عام.

واستعرض المحبشي عدد من االإنتهاكات التي ارتكبها التحالف في اليمن في شهر رمضان كمجزرة آل الناشري ومجزرة القيادة كنموذج لإستهداف المدنيين ومبنى المجلس السياسيى كنموذج لإستهداف القادة السياسيين واستشهاد بلال شرف الدين كنمةذج لإستهداف الإعلام والصحفيين.

داعياً المنظمات الحقوقية ببذل الجهد من أجل تفهم العالم ان العدوان على اليمن مستمر وأن التحالف لا يزال يرتكب مجازرة باستمرار وان الإنتهاكات لا زالة سارية المفعول لدى التحالف.

وشيد بدور الإعلام والعمل الحقوقي في كشف إنتهاكات التحالف داعياً اياهم بكشف كل الإنتهاكات التي تحصل بالمدنيين في اليمن لان مايراه العالم ليس بحجم الإنتهاكات التي ترتكب حالياً بالمدنيين في اليمن.

واستنكر رئيس الدائرة صمت العالم عن الإنتهاكات التي تحدث بالمدنيين قائلاً :العالم يشاهد مظلوميتنا , يتفرج ونحن لا يدخل الينا غذاء الا بشق الأنفس وبعد تفتيش دقيق .

مضيفاً ان التحالف من المحتمل انه يراهن على مخزون الغذاء من أجل تعلن مجاعة في اليمن يتحمل مسؤليتها اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي الأعلى

والقى عبدالله علاو رئيس منظمة الشرق الأوسط للتنمية الحريات كلمته في المؤتمر تحدث فيها عن الإنتهاكات التي يرتكبها التحالف بالنساء والأطفال وكل فئات المجتمع المدني في اليمن في ظل صمت دولي عن تلك الإنتهاكات مؤكداً ان كل ذلك يسقط بصمود الشعب اليمني واستمراه بالمقاومة والمطالبة بحقوقه التي انتهكها التحالف.

واختتم المؤتمر ببيانه الذي ادانت خلاله منظمات المجتمع المدني واستنكرت الاعتداءات الغاشمة اللاإنسانية واللاأخلاقية وغير القانونية المتكررة والمستمرة وفرض حصاراً جائراً بحراً وجواً وبراً الذي تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية لاكثر من ثمانمائة يوم منذ السادس والعشرين من مارس 2015م، واللذان نتج عنها مقتل وجرح مئات الآلاف من المواطنين جلهم من الاطفال والنساء ، وذلك بشنها عدة عمليات عسكرية جوية وبرية وبحرية نجم عنها تدمير الممتلكات العامة والخاصة، مستهدفاً وبشكل ممنهج ومنظم ومتعمد وعلى أوسع نطاق البنى التحتية من طرق وجسور ومطارات وموانئ وشبكات كهرباء واتصالات ومياه الشرب….. ، واستهداف المنشآت الحيوية المحمية دولياً كالمنشآت التعليمية والصحية والصناعية والزراعية والنفطية والرياضية …وغيرها والمنشآت الثقافية والسياحية والتاريخية وأماكن العبادة واستهدافه المباشر للتجمعات السكانية ومنازل المواطنين وتدميرها على رؤوس ساكنيها ، وتسبب في انتشار عدد من الامراض.

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