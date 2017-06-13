المشهد اليمني الأول/

أصيب 6 أطفال وإمراة حامل ،مساء اليوم الاثنين، جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلهم في منطقة موشج بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي ، أن طيران العدوان السعودي استهدف منزل المواطن “زيد محمد غوبان” في منطقة موشج بمديرية الخوخة ما أدى إلى إصابة كافة أفراد الأسرة والبالغ عددهم 6 أطفال وامرأة حامل في شهرها السادس.

وأوضح المصدر أن المصابين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات محافظة الحديدة لتلقي العلاج.

وحصل المشهد اليمني الأول على أسماء الجرحى وهم :

1-نسيم زيد محمد غوبان 10سنوات.

2-خالد زيد محمد غوبان 4سنوات.

3-تغريد زيد محمد غوبان 2سنوات.

4- خديجة دحيطان 25 سنة.(حامل)

5-حكيمة محمد فتيني 3سنوات.

6-بشير زيد محمد غوبان سنتان ونصف.

7-اسلام زيد محمد غوبان 5سنوات.

يذكر أن هذه هي الجريمة الثانية من نوعها التي يرتكبها طيران العدوان بحق المدنيين خلال الثلاثة الأيام الماضية، ففي يوم الجمعة الماضية استشهد 3 أطفال وامرأة وجرح 4 أخرين في قصف طيران العدوان منزلهم بالقرب من شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء.

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