المشهد اليمني الأول/

أعلن تحالف «القوات البحرية المشتركة»، يوم الاثنين، تعزيز انتشاره، غرب ميناء عدن.

وقال «التحالف» الذي يضم الولايات المتحدة ودولاً أخرى بينها المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية، في بيان، إن «الهجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في خليج عدن وباب المندب تظهر أن مخاطر النقل في هذه المياه لا تزال موجودة».

وأضاف التحالف الذي يضم 31 دولة أنه «في مواجهة هذه التهديدات، ستعزز القوات البحرية المشتركة وجودها لتأمين السفن التجارية وغيرها».

وأعلن التحالف السعودي في اليمن، بداية يونيو، عن تعرّض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، لهجوم لدى مرورها في باب المندب، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف طاقمها.

(أ ف ب)

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