المشهد اليمني الأول/

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ، اليوم الثلاثاء، من تفكيك عبوة ناسفة في منطقة وهرات مفرق مديرية ذي السفال بالقرب من مدينة القاعدة محافظة إب.

وأوضح مصدر أمني أن العبوة كانت مزروعة بجانب الطريق قبل أن يتم الاشتباه بها وابلاغ الاجهزة المعنية التي تحركت على الفور وتم أخذ العبوة الى مكان خالي من السكان .

مشيرا إلى ان العبوة كانت عبارة عن (ضغاطة) بداخلها TNT وشظايا وجهاز تحكم عن بعد ؛ لافتا إلى انه تم استدعاء قسم الهندسة الذي استطاع إيقافها وتفكيكها بشكل ناجح.

واهاب المصدر بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابلاغ الفوري عن أي أجسام مريبة كون العناصر الإجرامية تستهدف كافة أبناء الشعب اليمني مدنين وعسكرين.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات