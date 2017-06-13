الرئيسية الأخبار المحلية شاهد صد زحف للمنافقين في موزع وجثث قتلاهم مرمية على الأرض وإعطاب... الأخبار المحلية شاهد صد زحف للمنافقين في موزع وجثث قتلاهم مرمية على الأرض وإعطاب آلية وأسر عدد منهم بالمخا 9 6 2017 13/06/2017 825 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب بالصورة والأرقام… ماهي حصيلة العدوان على اليمن بعد 800 يوم جولة للإعلام الحربي على المرابطين في الجبهة الشرقية نجران العثور على عبوة ناسفة وتفكيكها بمديرية ذي السفال محافظة إب شاهد صمود أبطال الجيش واللجان في شهر رمضان المبارك بمحافظة الضالع استهداف تجمعات المنافقين ومشهد لجثة احد المنافقين ومقابلات رمضانية للجيش بالجحملية تعز المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات